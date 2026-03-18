L'Hiopos Lleida fa oficial el fitxatge del base Adrià Rodríguez
El conjunt bordeus incorpora el jugador català per al que resta de temporada i dos més
L'Hiopos Lleida ha fet oficial aquest dimecres la incorporació del base català Adrià Rodríguez el que resta de temporada i dos més. Prové del Washington State Cougars de la NCAA, equip amb qui ja ha finalitzat la lliga.
Tal i com va publicar SEGRE el passat 28 de febrer, les dos parts havien arribat a un acord verbal però estava pendent la firma del contracte
Adrià Rodríguez es va formar a les pedreres del CB Cornellà i el FC Barcelona. La temporada 2020-2021 va debutar a LEB Plata amb l’equip del Baix Llobregat i la 2021-2022 ho va fer a Lliga EBA amb el FC Barcelona. Després d’una campanya al Basket Navarra Club (2022-2023), Rodríguez recala al Club Lucentum Alicante de LEB Or el 2023 i juga els Play-Off d’ascens a l’ACB contra el Força Lleida.