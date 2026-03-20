El Llista mira cap a l’Argentina
Tanca un acord amb l’Andes Talleres de Mendoza per reforçar la base. Joves promeses viatjaran a Lleida com un intercanvi amb l’opció d’integrar-se a l’estructura del club
El Lleida Llista ha fet un pas estratègic en la seua planificació esportiva de futur amb la firma d’un acord de col·laboració amb l’Andes Talleres Sport Club argentí, el principal referent d’aquest esport a la província de Mendoza, una aliança que pretén obrir noves vies de creixement per a les dos entitats. El conveni, impulsat pel jugador llistat Darío Giménez, format al club de Mendoza, busca generar oportunitats per a joves jugadors argentins i, alhora, enfortir una base lleidatana que aspira a nodrir amb talent propi el seu primer equip en els propers anys.
El mateix Darío ha exercit de nexe entre les dos entitats. La seua experiència personal, després d’emigrar a Europa amb només 17 anys rumb a Itàlia, ha estat clau per donar forma a una iniciativa que pretén replicar aquest camí per a altres joves. L’acord contempla que un grup de jugadors de l’Andes Talleres, amb edats compreses principalment entre els 12 i els 17 anys, viatgin a Lleida previsiblement el mes de desembre vinent, coincidint amb l’aturada estival a l’Argentina. Durant aproximadament dos setmanes, aquests joves conviuran amb famílies de la base del club lleidatà i s’integraran a la dinàmica d’entrenaments de la base.
El president del Llista, Enric Duch, subratlla el caràcter formatiu del projecte: “Vindrien a entrenar amb els nostres equips i a partir d’allà veuríem si algun pot ser interessant per incorporar-lo. Seria una manera d’establir un vincle amb un club dels més importants de l’Argentina i reforçar-nos amb jugadors amb projecció”, assenyala Duch, que ho veu també com “una sortida professional per a aquests joves”. I és que molts d’ells es veuen obligats a abandonar la pràctica competitiva en plena etapa de desenvolupament per culpa de les limitacions econòmiques dels clubs i a les exigències laborals o acadèmiques.
Des de Mendoza, el president de l’Andes Talleres, Óscar Walter Fernández, destaca el caràcter bidireccional del conveni: “És un intercanvi entre els dos clubs. La idea és donar una oportunitat als nostres xavals per anar a Europa, ja siguin menors o fins i tot adults, i també que jugadors de Lleida puguin venir a l’Argentina a viure l’experiència.” Per al Pons Lleida, el projecte també respon a una necessitat esportiva concreta: enfortir una base que permeti cobrir eventuals baixes al primer equip sense dependre exclusivament de fitxatges externs.
Giménez ho resumeix com una aposta “perquè el dia de demà el Llista creixi i per portar gent de qualitat. És un projecte que a la llarga pot donar molts fruits. Pot ser un trampolí per a aquests xavals. El Pons Lleida està creixent molt, té nom i visibilitat”, destaca. La seua vivència personal reforça el missatge d’aquesta iniciativa. “Vaig sortir de Mendoza als 17 anys i fins avui l’hoquei és la meua feina i la meua vida. M’ha donat tot el que tinc. Puc aportar la meua experiència i mostrar als nois de l’Argentina que poden fer-se una vida a través de l’hoquei”, va asseverar.
Més enllà del rendiment esportiu, l’intercanvi també busca un enriquiment cultural. “La gent d’aquí també pot anar a l’Argentina a veure la realitat d’allà”, apunta Giménez, reivindicant els valors que es forgen en contextos més modestos. El projecte arranca com una prova pilot, però amb ambició de continuïtat. “Començarem amb un petit intercanvi, a veure cap a on va”, conclou Enric Duch. Un primer pas per construir un vincle que, si fructifica, pot transformar el futur de molts joves i convertir-se en una inversió de futur per al Lleida Llista.