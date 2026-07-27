ATLETISME
Or de Maria March i bronze d’Arnau Monné en relleus
En el 4x400 femení, amb rècord del campionat inclòs, i el 4x100 masculí
L’última jornada del 106 Campionat d’Espanya absolut d’atletisme, disputat a Màlaga, va deixar ahir dos medalles per als atletes lleidatans. Maria March es va proclamar campiona d’Espanya del relleu 4x400 amb el Facsa Playas de Castelló. Juntament amb costat d’Anita Itohan, Andrea Rodríguez i Carmen Avilés, va firmar un temps de 3:33.32, que a més va suposar un nou rècord dels campionats.
També va pujar al podi Arnau Monné. El velocista lleidatà va conquerir la medalla de bronze en el 4x100 amb el CAPEX, formant equip amb els corredors Adrián Pérez Souto, Daniel Rodríguez Serrano i David Alejandro Castro.
Pel que fa a la resta d’atletes lleidatans, l’actuació més destacada va ser la d’Èrika Sellart en llançament de javelina, que va acabar quarta vorejant la medalla amb una marca de 47,42 metres. Va ser en realitat cinquena, però la segona classificada, Yiset Magali Jiménez, competia fora de concurs.
Per la seua part, Mariona Armero, la flamant campiona d’Europa sub-18 en 200 metres, va ser vuitena i última en la seua semifinal d’aquesta distància amb un temps de 24.01, però cal tenir en compte que es tracta d’un Estatal absolut i ella només té 17 anys.
Pel que fa a la competició en general, Enrique Llopis i Jaël-Sakura Bestué van sumar un nou títol estatal al seu palmarès en 110 metres tanques i en 200 llisos. El valencià, subcampió del món en 60 metres tanques a Torun, quart olímpic a París 2024, va firmar el seu quart or estatal consecutiu en una final que va dominar sense rival, amb un temps de 13.43, davant d’Asier Martínez i Hugo Chapado. Llopis, que va dominar des de la primera tanca, va igualar el que va fer l’homenatjat a Málaga Orlando Ortega entre 2016 i 2019.
D’altra banda, la plusmarquista estatal i líder espanyola de l’any Jaël-Sakura Bestué va aconseguir el quart títol consecutiu (22.57) i el seu setè en total en una final de 200 que va dominar amb autoritat. Darrere, va caldre la fotofinish entre la vigent campiona de 200 metres short track Alba Borrero i Esperança Cladera. La prova masculina se la va adjudicar Oriol Sánchez.