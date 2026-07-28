HOQUEI
Toni Seró, de 43 anys, torna al CH Juneda després de 13 temporades a França
Amb tres lligues i dos copes franceses guanyades, torna al seu club als 43 anys
El CH Juneda ja té tancada la plantilla per a l’històric debut a la Nacional Catalana, la màxima categoria de l’hoquei català i la tercera a nivell estatal que va aconseguir el mes de juny passat a l’imposar-se en el play-off. L’entitat ha incorporat quatre fitxatges per cobrir les baixes per retirada de jugadors emblemàtics, amb un nom que sobresurt per sobre de la resta, Toni Seró, que als seus 43 anys torna al club de la seua localitat després de tretze temporades competint a França.
Format al planter del Juneda, Seró va desenvolupar una brillant trajectòria a l’OK Lliga amb Alcoi, Lleida Llista i Noia abans d’iniciar el 2013 una exitosa etapa en l’hoquei francès. Allà va defensar les samarretes de l’HC Quévert, l’SCRA Saint-Omer i l’US Coutras, club del qual procedeix.
A França va conquerir tres lligues i dos Copes de França, a banda de proclamar-se màxim golejador de la competició en dos ocasions. El mateix jugador reconeix que el moment de tornar havia arribat. “Em van oferir continuar, però tenia pensat tornar perquè ja estava una mica cansat i buscava un canvi”, explica.
La seua tornada, a més, coincideix amb el millor moment de la història recent del Juneda. “La motivació és molt alta, no només per tornar al club on em vaig formar, sinó perquè aquest any han pujat de categoria”, assenyala.
Seró considera que pot ser una peça important al vestidor. “Puc aportar experiència a l’equip per aconseguir l’objectiu de la permanència”, afegeix.
Al costat de Seró també arriben l’argentí Santi Maure, procedent igualment de la lliga francesa, i els joves Nil Santacana, jugador format a la base de l’Igualada que ja acumula experiència a Nacional Catalana després del seu pas pel Bell-lloc, i el porter Nil Pagès.
Aquestes incorporacions compensen les retirades de Manu Necchi, els capitans Ramon Capdevila i Roger Cornudella i el golejador Xavi Solera. “Hem buscat rejovenir la plantilla amb jugadors que ja tenen experiència a Nacional Catalana perquè la transició sigui ràpida”, afirma l’entrenador de l’equip, Mathias Escudero.