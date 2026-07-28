Tornada a la feina: Atlètic Lleida i CFJ Mollerussa arranquen la preparació per a la pròxima temporada amb objectius dispars
Els de Cappont compten amb quinze incorporacions i els del Pla d’Urgell, amb nou
Atlètic Lleida i Mollerussa van arrancar ahir les seues respectives pretemporades amb una primera presa de contacte per començar a agafar ritme de cara al pròxim curs en el qual ambdós equips competiran al grup V de Tercera RFEF, però amb objectius dispars. Els de Cappont aspiren a pujar, mentre que els del Pla d’Urgell busquen tant sí com no la permanència.
Per la seua part, el conjunt de Cappont va viure la primera sessió d’entrenament sota les ordres del nou entrenador, Juan Carlos Beltrán, que va poder començar a treballar amb un equip que ha incorporat fins a 15 jugadors.
En aquest sentit, el tècnic aragonès va valorar positivament aquesta primera sessió i va destacar que “tenim la plantilla gairebé completa, tan sols ens falta alguna aportació més”. “Ha estat una primera sessió de presa de contacte perquè hi ha molt jugador nou”, va afegir.
L’Atlètic Lleida continuarà treballant al Ramon Farrús tota la setmana després de la clausura del Camp d’Esports per un brot de legionel·la i portarà a terme la preparació a Lleida per la cancel·lació de l’stage a Garòs. El primer amistós serà el 8 d’agost davant del Barbastre i debutarà a la Lliga el 6 de setembre contra el Cornellà de Leo Messi a casa.
D’altra banda, el Mollerusa també va arrancar la pretemporada. Manel Cazorla, que el curs passat va aconseguir la permanència, es va posar al capdavant d’un equip que buscarà “treballar dia a dia i intentar no patir, encara que els resultats ens diran on estarem”, va apuntar el tècnic de Valls.
Els del Pla d’Urgell reben fins a nou cares noves –sense comptar Campanera, que el curs passat ja va estar cedit pel Reus– després d’un estiu en què “hem aconseguit el 95% de jugadors que volíem”, va assegurar un Cazorla que es va mostrar satisfet i amb “moltes ganes” de començar a treballar.
Demà començaran un stage de tres dies a Rialp, el 8 d’agost disputaran el primer amistós davant del Fraga i el 6 de setembre debutaran a la Lliga contra el Tona a domicili.