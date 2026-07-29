NATACIÓ
El bracista de Ponts Martí Nosàs, de 16 anys, fitxa pel CN Sant Andreu
El jove nadador de Ponts tanca una etapa de deu anys amb el CEN Balaguer
El nadador de 16 anys Martí Nosàs (Ponts, 2 de juny del 2010) va posar fi a la seua etapa al CEN Balaguer després de deu temporades per fitxar pel Club Natació Sant Andreu. El seu entrenador fins ara, David Pifarré, assegura que ja des dels seus inicis va veure potencial en Nosàs: “Va arribar quan era molt petit i llavors ja despuntava.” “És un orgull per al club que el Martí tingui aquesta oportunitat per continuar creixent com a esportista”, va apuntar Pifarré.
Nosàs, que la temporada passada va aconseguir el bronze en els estatals de 100 i 200 braça, va valorar positivament la progressió el seu primer any en categoria júnior: “La temporada ha estat molt bona, he millorat molt les meues marques.”
El jove de Ponts, que s’entrena 17 hores a la setmana, va considerar que la millor decisió per compaginar les sessions d’entrenament amb els seus estudis de batxillerat era buscar una alternativa que l’hi facilités: “Passava molt temps que no podia aprofitar en el trajecte entre Ponts i Balaguer.”
Així, la decisió va ser traslladar-se a Barcelona, a casa de la seua àvia, a prop de les piscines del Sant Andreu: “És un dels millors clubs d’Espanya. Tindré entrenadors especialistes en braça i compartiré preparació amb companys de campionats.” Preguntat pels seus objectius a mitjà i llarg termini, Nosàs va ser molt clar: “Aconseguir medalles en els campionats d’Espanya i disputar l’Europeu.”