PIRAGÜISME
Tornada triomfal de Miquel Travé, campió del món en canoa C1
El palista va arribar ahir a Barcelona després de proclamar-se campió del món en canoa C1. Aconsegueix un or inèdit a nivell nacional
El palista de la Seu d’Urgell Miquel Travé, recent or en canoa de la categoria C1 a la Copa del Món disputada a Oklahoma (Estats Units), va arribar després d’un llarg viatge ahir a l’aeroport de Barcelona, on va ser rebut pels seus familiars i amics.
Esports
Miquel Travé guanya el títol mundial de C1
Segre
L’esportista lleidatà es va mostrar molt orgullós pels assoliments aconseguits durant el campionat, també pel seu sisè lloc en caiac K1: “Era el meu debut en un Mundial en la prova de caiac i estic satisfet amb el resultat”, va assenyalar Travé.
Resultat històric
Però la gran celebració la va protagonitzar el seu primer lloc en canoa C1, la seua fita internacional més destacada, alhora que el millor resultat històric assolit per un palista a Catalunya i Espanya: “Aquesta temporada els resultats no havien estat massa bons. Vaig confiar en el procés, sabia que estava entrenant molt bé”, va assenyalar Travé.
El de la Seu d’Urgell es va quedar a les portes de la medalla en els Jocs Olímpics de París el 2024 amb un cinquè lloc i va ser subcampió del món per equips l’any 2019. Tot i així, cap resultat té el mateix sabor que la medalla d’or: “Era molt difícil, perquè la prova era individual i després de quatre dies de competició”, va dir Travé. Malgrat el desgast físic dels dies previs, el campió del món va afrontar “amb moltes ganes” la prova que va acabar per guanyar al mateix circuit dels pròxims Jocs Olímpics de Los Angeles el 2028.
Per aquesta mateixa raó, Travé es va mostrar il·lusionat, encara que amb precaució: “Queden dos anys i vuit competicions per a la classificació als Jocs.”