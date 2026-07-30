FUTBOL
Inici de pretemporada “positiu” de l’Atlètic Lleida: “queda molt camí per cohesionar l’equip i formar un model de joc”
El director esportiu, Alberto Monsalvo, no dona per tancada la plantilla
En la roda de premsa que es va celebrar ahir al Ramon Farrús, el director esportiu de l’Atlètic Lleida, Alberto Monsalvo, va aprofitar per fer un primer balanç de l’inici de curs, que va qualificar de positiu tant per l’estat físic de la plantilla com pel treball realitzat durant el mercat de fitxatges. “Han arribat molt bé físicament, estic molt content”, va apuntar sobre els futbolistes dirigits pel tècnic Juan Carlos Beltrán.
Sobre la confecció de la plantilla, Monsalvo va assenyalar que l’equip compta actualment amb divuit jugadors de camp i tres porters després de tancar sis renovacions i quinze incorporacions. Tanmateix, el director esportiu va deixar clar que la plantilla encara no està tancada.
“La idea és veure com es barregen els nois i detectar si hi ha alguna carència o apareix alguna oportunitat de mercat”, va explicar.
Malgrat el bon inici futbolístic de l’equip, Monsalvo va destacar que encara “queda molt camí per cohesionar l’equip i formar un model de joc”.
També va posar èmfasi en els canvis que ha tingut l’Atlètic Lleida en la planificació de la pretemporada. Va lamentar la indisposició temporal per entrenar al Camp d’Esports després que es detectés un brot de legionel·la a les instal·lacions.
Sense stage
D’altra banda, va informar que, malgrat que hi havia programat un stage de tres dies a la Val d’Aran, a causa de l’estat de la gespa del camp d’entrenament finalment no es podrà realitzar. “Era un lloc ideal per fer grup, però el camp no estava en condicions per entrenar”, va explicar Monsalvo.
Com a alternativa, l’Atlètic Lleida organitzarà diferents activitats de cohesió a la ciutat.
Finalment, Monsalvo va voler destacar la “bona harmonia” que existeix “entre els nois des del primer dia, que ens ha d’ajudar a créixer”.
El debut de l’Atlètic Lleida a Tercera RFEF serà a casa davant del Cornellà, equip propietat de Leo Messi, el diumenge 6 de setembre.