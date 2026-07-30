L'Ilerna Lleida fa oficial el fitxatge de McGhee per a la propera temporada
El base nord-americà, amb passaport armeni, arriba procedent del Bourg francès, amb el qual va guanyar la Eurocup. Va superar els registres de Stephen Curry a la lliga universitària
L’Ilerna Lleida va fer oficial ahir el fitxatge del base nord-americà Darius McGhee, de 27 anys i 1,75 metres d’alçada, per una temporada procedent del Bourg francès, vigent campió de l’Eurocup i finalista de quarts en el play-off de la lliga francesa. El base nascut a Roxboro (Carolina del Nord) no ocuparà plaça d’extracomunitari, ja que compta amb passaport d’Armènia, amb la selecció de la qual va debutar el mes de març passat davant de Bulgària, en un partit en què la seua selecció va caure per 80-100, però ell va anotar 35 punts.
D’aquesta manera, el conjunt bordeus tanca la seua segona incorporació de la temporada –la primera cara nova– després del fitxatge del base de Mataró Dani García que, malgrat disputar el segon tram del curs passat al Barris Nord, va firmar a començaments de juliol per una temporada després de desvincular-se del Múrcia.
Amb aquest traspàs, McGhee afrontarà la seua tercera aventura europea després del seu destacat pas pel Telekom Baskets Bonn alemany i el Bourg francès. A Alemanya, el base nord-americà va brillar durant la temporada 2024-2025, en què va fer una mitjana de 15,4 punts, 4,3 assistències i un 12,3 de valoració a la Bundesliga. Així mateix, a la Champions League va firmar 16,1 punts i 3,6 assistències per partit, arribant fins i tot a anotar 37 punts en les rondes classificatòries davant del MoraBanc Andorra. A França, es va consagrar com un dels jugadors més destacats del Bourg, fent una mitjana de 10,8 punts i 4,7 assistències en lliga. Xifres que va superar amb escreix a la Eurocup, on va firmar 12,3 punts, 4,7 assistències i una mitjana d’11,7 de valoració per partit en una competició que va acabar guanyant davant del Besiktas turc. Als Estats Units, McGhee va brillar amb Liberty Flames a l’NCAA, on es va convertir en el segon jugador amb més triples anotats (528), superant els 414 de Stephen Curry. A més, va igualar el rècord de triples anotats en una sola temporada universitària que ostentava l’estrella dels Golden State Warriors amb 162.
Per la seua part, el director esportiu de l’Ilerna Lleida, Joaquín Prado, va valorar positivament la incorporació del jugador de Carolina, assegurant que “serà un dels nostres grans generadors ofensius”. “A Europa, porta uns anys demostrant la seua capacitat anotadora, per accelerar i dirigir l’equip des de la posició de base. Com succeeix amb totes les incorporacions que arriben a la nostra lliga, de la seua capacitat d’adaptació dependrà bona part del seu èxit, però estem molt contents”, va remarcar Prado. L’arribada de McGhee completa, segons el director esportiu, la posició de base, la qual es disputarà amb Dani Garcia i Adrià Rodríguez. Tot i així, el nord-americà també pot actuar d’escorta i donarà més alternatives a Gerard Encuentra que, després de les incorporacions del mateix McGhee i de Dani Garcia, i les renovacions de Mikel Sanz, Melvin Ejim i James Batemon, comença a perfilar el seu equip per al pròxim curs.
Hughes, de 29 anys i 1,99 d’alçada, és nascut als Estats Units, mentre que Kuath, de 27 anys i 2,08 metres, és del Sudan del Sud. El Lleida, per la seua part, ja té coberta una de les dos places d’extracomunitari després de la renovació de James Batemon fins al 2028 i vol reservar-se la segona. Per això, tant el fitxatge d’Hughes, que està a prop d’aconseguir el passaport d’un país europeu, com el de Kuath, que està gestionant que el Sudan del Sud sigui reconegut a l’espai Cotonou, està subordinat a aconseguir el passaport.
Hughes, que la passada temporada va jugar al Girona, va militar a l’equip de Gerard Encuentra durant la temporada 2021-2022, deixant grans sensacions. Així mateix, Kuath va ser una peça clau en la temporada de l’ascens a l’ACB, sent elegit MVP de la Final Four.