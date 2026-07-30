FUTBOL
Marc Bernal assegura que es veu preparat per ser titular al Barça
Amb la lesió de De Jong, tindrà més minuts
En la seua tercera temporada amb el primer equip del FC Barcelona i amb la lesió de genoll superada del tot, Marc Bernal afronta la campanya 2026-27 amb la intenció de ser titular en el conjunt de Hansi Flick. “El meu objectiu és intentar agafar el meu millor nivell possible i jugar els màxims minuts per poder ajudar l’equip”, va dir.
El de Berga, un dels tretze jugadors del primer equip que van viatjar a l’stage de pretemporada a St. George’s Park (Anglaterra), i al qual es va unir ahir el brasiler Raphinha, va disputar el curs anterior 33 partits, en els quals va anotar cinc gols. Amb una rellevància a l’equip ascendent, després de la lesió de genoll de Frenkie de Jong Bernal comptarà amb més oportunitats per ser titular i repartir-se el mig del camp amb Pedri.
Per la seua part, el porter del Barça i recent campió del món, Joan Garcia, va assegurar des del seu campus a Blanes que l’objectiu per a la 26-27 “és la Lliga de Campions, que és el màxim trofeu a nivell de clubs”. A més, el jugador de Sallent va elogiar el seu company Ferran Torres, que podria sortir en aquest mercat de fitxatges: “És un gran jugador, dins i fora del camp. Si fos per mi, clar que es quedaria.”
La junta directiva del FC Barcelona va anunciar ahir que està avançant el procés de tancament dels comptes corresponents a la temporada 2025-26, així com l’elaboració del pressupost del 2026-27, per incloure’l en un mateix ordre del dia, en una única convocatòria i en una única assemblea, que se celebraria al setembre. Després de l’esmentada reunió, el club blaugrana també va confirmar que està preparant un amistós per al 15 d’agost a Tànger i contra un equip local.