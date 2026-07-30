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Marc Bernal assegura que es veu preparat per ser titular al Barça

Amb la lesió de De Jong, tindrà més minuts

El de Berga, durant una sessió d’entrenament. - FCB/MARC GRAUPERA

El de Berga, durant una sessió d’entrenament. - FCB/MARC GRAUPERA

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En la seua tercera temporada amb el primer equip del FC Barcelona i amb la lesió de genoll superada del tot, Marc Bernal afronta la campanya 2026-27 amb la intenció de ser titular en el conjunt de Hansi Flick. “El meu objectiu és intentar agafar el meu millor nivell possible i jugar els màxims minuts per poder ajudar l’equip”, va dir.

El de Berga, un dels tretze jugadors del primer equip que van viatjar a l’stage de pretemporada a St. George’s Park (Anglaterra), i al qual es va unir ahir el brasiler Raphinha, va disputar el curs anterior 33 partits, en els quals va anotar cinc gols. Amb una rellevància a l’equip ascendent, després de la lesió de genoll de Frenkie de Jong Bernal comptarà amb més oportunitats per ser titular i repartir-se el mig del camp amb Pedri.

Per la seua part, el porter del Barça i recent campió del món, Joan Garcia, va assegurar des del seu campus a Blanes que l’objectiu per a la 26-27 “és la Lliga de Campions, que és el màxim trofeu a nivell de clubs”. A més, el jugador de Sallent va elogiar el seu company Ferran Torres, que podria sortir en aquest mercat de fitxatges: “És un gran jugador, dins i fora del camp. Si fos per mi, clar que es quedaria.”

La junta directiva del FC Barcelona va anunciar ahir que està avançant el procés de tancament dels comptes corresponents a la temporada 2025-26, així com l’elaboració del pressupost del 2026-27, per incloure’l en un mateix ordre del dia, en una única convocatòria i en una única assemblea, que se celebraria al setembre. Després de l’esmentada reunió, el club blaugrana també va confirmar que està preparant un amistós per al 15 d’agost a Tànger i contra un equip local.

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