Mark Hughes i Kur Kuath, pendents del passaport per un possible retorn a l’Ilerna Lleida
El conjunt dirigit per Gerard Encuentra continua treballant en més incorporacions per a la pròxima temporada
El conjunt dirigit per Gerard Encuentra continua treballant en més incorporacions per a la pròxima temporada i dos de les més avançades són les de l’escorta Mark Hughes i el pivot Kur Kuath –ambdós amb passat lleidatà– que es podrien anunciar en breu, encara que estan pendents d’aconseguir el passaport que els permeti deixar de ser extracomunitaris.
Hughes, de 29 anys i 1,99 d’alçada, és nascut als Estats Units, mentre que Kuath, de 27 anys i 2,08 metres, és del Sudan del Sud. El Lleida, per la seua part, ja té coberta una de les dos places d’extracomunitari després de la renovació de James Batemon fins al 2028 i vol reservar-se la segona. Per això, tant el fitxatge d’Hughes, que està a prop d’aconseguir el passaport d’un país europeu, com el de Kuath, que està gestionant que el Sudan del Sud sigui reconegut a l’espai Cotonou, està subordinat a aconseguir el passaport.
Hughes, que la passada temporada va jugar al Girona, va militar a l’equip de Gerard Encuentra durant la temporada 2021-2022, deixant grans sensacions. Així mateix, Kuath va ser una peça clau en la temporada de l’ascens a l’ACB, sent elegit MVP de la Final Four.