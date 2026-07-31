FUTBOL
Boicot de la UEFA al Mundial
L’organisme europeu confirma que no hi participaria si la FIFA continua amb el seu pla de vendre part de la competició. Les 55 federacions li donen suport
La UEFA va anunciar ahir que les seues federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA, després de la reunió mantinguda ahir per estudiar la proposta del màxim organisme del futbol mundial de crear una filial que comercialitzi els seus esdeveniments, entre els quals la Copa del Món. “Rebutgem de forma unànime i inequívoca la proposta de la FIFA de transferir participacions en la propietat de la Copa del Món i altres competicions de la FIFA a inversors privats”, va assenyalar l’organisme que presideix Aleksander Ceferin.
“Hi ha coses que, senzillament, són massa importants com per vendre-les. La Copa del Món de la FIFA pertany al futbol. Sempre serà així. I mentre Europa tingui veu, mai estarà en venda”, va indicar la UEFA en un comunicat al qual s’ha donat forma després de la reunió telemàtica que les Federacions han mantingut per analitzar les mesures a adoptar. “La Copa del Món no pot ser tractada com un producte d’inversió. És un dels llegats esportius més grans del futbol, forjada al llarg de generacions gràcies als jugadors, les seleccions nacionals i els aficionats de tots els continents. Cap part d’ella no s’ha de cedir mai a inversors privats. La Copa del Món no està en venda”, va afegir la UEFA.
“Com a resultat del debat d’avui, cap selecció nacional de la UEFA no participarà en cap competició de la FIFA mentre aquestes propostes segueixin vigents”, apunta.
Un envit en tota regla sobre el qual encara és aviat per calcular les repercussions que té. Si la Copa del Món es disputés ara mateix, cap selecció d’Europa no la jugaria.
Els intents de Gianni Infantino de frenar l’ofensiva de l’organisme rector del futbol europeu explicant personalment a les seues xarxes el projecte no han donat els seus fruits: “FIFA Forward Enterprise, o FFE, és en realitat una proposta, una oferta. Forma part d’un procés democràtic –un procés de consulta– i, sobretot, és una oportunitat, no una obligació. Com ja he dit, dona inici al procés de consulta. Si, i només si, és aprovada per la majoria de les nostres 211 Associacions Membre i el Consell de la FIFA, es convertiria en una filial propietat de la FIFA i controlada per ella, que consolidaria les operacions comercials i d’esdeveniments de la FIFA. La seua funció seria comercialitzar i organitzar totes les competicions propietat de la FIFA, juntament amb el patrocini, la retransmissió, les llicències i nous projectes en benefici de les 211 Associacions Membre de la FIFA; alliberant, a més, un valor comercial que abans no s’havia aprofitat”, va explicar en aquest sentit el president de FIFA.
L’organisme europeu, per la seua part, ja es va pronunciar dimecres passat sobre el tema. “Avui ens hem assabentat del termini que la FIFA ha fixat les federacions perquè donin suport a les seues propostes o, altrament, es retiri l’oferta de pagament únic. Això ho diu tot sobre aquest pla.” La FIFA va oferir un primer pagament a les federacions nacionals de 20 milions de dòlars per associació com a part d’una proposta global de finançament, que assoliria un paquet total de 10.000 milions de dòlars, sempre condicionat a una votació.