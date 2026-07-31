FUTBOL
La Federació obre un expedient al Barça per temptejar Julián Álvarez
L’RFEF va obrir ahir un expedient disciplinari al FC Barcelona per haver temptejat el fitxatge del davanter argentí Julián Álvarez, actual jugador de l’Atlètic de Madrid i amb contracte en vigor fins al 30 de juny del 2030. El passat 30 de juny, l’Atlètic va presentar una denúncia davant de la FIFA i la mateixa RFEF al considerar que l’entitat blaugrana havia pressionat l’Aranya per intentar forçar la seua sortida i posar rumb a Barcelona. En conseqüència, el Comitè de Disciplina va comunicar al Barça aquesta obertura d’expedient, per al qual es poden presentar al·legacions dins del termini que faciliti l’organisme federatiu.
Per la seua part, el conjunt blaugrana continua posant-se a to per a la temporada 2026-2027 en l’stage de pretemporada que porta a terme a Anglaterra.
La principal novetat entre les files del conjunt de Hansi Flick, que avui s’enfrontarà al Birmingham City (20.45 hores) en el primer amistós de la pretemporada, és la reaparició de Raphinha i Alejandro Balde, que van completar la primera part de l’entrenament amb el grup.
Quant a les sortides, Marcus Rashford es va acomiadar ahir del club després de vestir la samarreta blaugrana durant la temporada passada i, segons informen diversos mitjans, Ter Stegen abandonarà la concentració pròximament per anar-se’n cedit a l’Ajax.