MOTOCICLISME
La Generalitat manté la idea de reobrir el circuit de Bellpuig aquest any
La Generalitat de Catalunya manté la seua intenció de reobrir aquest mateix any el circuit de motocròs de Bellpuig, tancat des de fa una mica més d’un any per decisió del departament d’Esports, perquè la instal·lació no complia amb la normativa ni amb la protecció jurídica necessàries per desenvolupar l’activitat de forma reglada i segura.
Des d’aleshores, la Generalitat, la diputació de Lleida i l’ajuntament de Bellpuig, que conformen el consorci que gestiona la instal·lació, han treballat conjuntament per definir i implantar un nou model de gestió que garanteixi la viabilitat futura de l’equipament. A mitjans del mes de juny passat, la Generalitat va anunciar que el circuit es reobriria aquesta pròxima tardor i ho faria acollint una prova d’àmbit estatal, encara que sense especificar ni dates ni el tipus de cursa que allotjaria.
Ahir, les tres parts implicades en el projecte van mantenir una altra reunió de treball a Barcelona per tal de definir el calendari a seguir, mantenint la idea de reobrir el traçat a l’activitat abans que acabi l’any. Amb aquesta finalitat s’haurà d’arreglar la instal·lació, que porta més d’un any sense activitat i els treballs suposaran una inversió d’uns 50.000 euros.