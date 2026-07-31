‘Gust de Lleida’ ja juga: La marca ocuparà els dos cercles dels tirs lliures del Barris Nord
L’Ilerna Lleida estrena la campanya que converteix l’esport en ambaixador del producte agroalimentari local.
La campanya Gust de Lleida ja té el seu primer gran aparador esportiu. La iniciativa impulsada per la Diputació per convertir l’esport lleidatà en ambaixador del sector agroalimentari del territori va arrancar ahir amb la seua primera col·laboració, i ho va fer de la mà de l’Ilerna Lleida, el principal referent de l’esport en general i del bàsquet en particular de la província i un dels 14 clubs d’elit implicats en el projecte.
L’estrena es va materialitzar a l’Espai Fruita-Barris Nord, on els presidents de la Diputació, Joan Talarn, i del Força Lleida, Albert Aliaga, van descobrir la nova imatge de la campanya sobre la pista.
Els dos cercles que delimiten el tir lliure llueixen des d’ara la identitat de Gust de Lleida, convertint un dels espais més visibles del pavelló en un aparador permanent per als productes i professionals agroalimentaris lleidatans.
L’acte va reunir prop de quaranta productors, elaboradors, cooperatives i empreses vinculades a la marca, que representa més de 700 agents de les terres de Lleida, el Pirineu i Aran. Fruita, oli, vi, formatges, mel, torrons, pa, aigua o sucs van estar representats en una jornada concebuda per posar rostre a un sector que la Diputació vol situar en el centre de l’orgull territorial.
La gent del territori
“És molt més que incorporar un logotip a la pista”, va destacar Talarn, que va defensar l’aliança entre esport i alimentació com una via per donar visibilitat als que treballen i generen activitat econòmica al territori. “Gust de Lleida entra al Barris Nord per donar visibilitat a la gent que alimenta el nostre territori i per aprofitar la força de l’esport com a aparador del producte local, de la nostra economia i dels nostres pobles”, va afegir.
També va incidir que l’objectiu “és posar de relleu el producte, el comerciant, el restaurador, tota la cadena que tenim alimentària a les terres de Lleida, el valor d’un producte de qualitat, de proximitat que volem que els primers que el sàpiguen siguem nosaltres mateixos, que ho sentim amb orgull”.
L’elecció del bàsquet com a primera parada no és casual. Talarn va definir el club com “la punta de llança de l’esport lleidatà” i va explicar que la col·laboració s’estendrà progressivament a la resta d’entitats participants. La previsió és que Gust de Lleida aparegui també en retransmissions, actes i altres accions de promoció vinculades als clubs, com punts de venda dels productes als pavellons o camps de futbol.
Albert Aliaga, per la seua part, va qualificar l’acord d’“històric” per al club i el territori i va remarcar que la col·laboració transcendeix la dimensió econòmica.
Orgull lleidatà
“El nostre club sempre ha fet bandera de l’orgull lleidatà i ho continuarem fent”, va dir, mentre va avançar que l’equip femení del Força Lleida competirà aquesta temporada sota el nom de Gust de Lleida.