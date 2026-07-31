FUTBOL
L’Atlètic Lleida renova amb Ebro
El club de Cappont amplia el seu acord de patrocini principal amb l’empresa automobilística amb un acte celebrat a la Zona Franca. També és patrocinador de la selecció espanyola
L’Atlètic Lleida i Ebro Auto3000 van formalitzar ahir la renovació del seu acord de patrocini principal en un acte celebrat a les instal·lacions d’Ebro, a la Zona Franca de Barcelona. La firma del nou conveni consolida, per segon any consecutiu, l’aliança entre les dos entitats i permetrà que Ebro Auto3000 continuï ocupant l’espai principal de la samarreta del primer equip de l’Atlètic Lleida.
Durant l’acte, al qual van acudir tant representants del club lleidatà com de l’empresa catalana, el president d’Ebro, Rafael Ruiz, va destacar que “és un compromís molt important perquè, a part de ser patrocinadors de la selecció espanyola de futbol, estem involucrats en un equip que representa valors d’esforç i la societat de Lleida”. Fundada l’any 2023, la marca d’automòbils va comptar amb un fort suport d’empresaris lleidatans.
En aquest sentit, Ruiz va assegurar “que hi ha un fort arrelament entre la nostra marca i Lleida”. En l’acte, també va ser present el gerent d’Ebro Auto3000 a la capital del Segrià, Anselm Llovera, encarregat del concessionari de la marca barcelonina amb més vendes a tot l’Estat, que va destacar que “el futbol et dona molta notorietat. La vinculació amb l’esport i l’equip ens va bé per donar-nos a conèixer”.
Per la seua part, el president de l’Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, es va mostrar molt satisfet a l’ampliar la vinculació amb Ebro, una marca que en el passat va produir maquinària agrícola i que és “un orgull perquè els que som de Lleida la recordem des de fa molts anys”, va apuntar. Així mateix, Bartolo va reconèixer que “és un orgull que el patrocinador de la selecció espanyola de futbol sigui el mateix que el nostre”.
Més enllà de l’apartat institucional, l’acte va comptar amb la presència dels jugadors Guillermo Cucurull i Jordi Ortega i del director esportiu, Alberto Monsalvo, que van participar en el protocol que va acompanyar la firma de l’acord, a banda de la visita guiada a l’Ebro Factory.