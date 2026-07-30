FUTBOL
El Mollerussa prepara els seus amistosos amb un stage a Rialp
L’equip del Pla d’Urgell va viatjar ahir cap a la localitat del Pallars Sobirà
El CFJ Mollerussa va iniciar ahir l’stage de pretemporada a Rialp, en el marc de la preparació per a la pròxima temporada 2026-2027.
L’equip del Pla d’Urgell va viatjar ahir cap a la localitat del Pallars Sobirà, on es concentraran fins al 31 de juliol per començar a agafar sinergies i preparar el primer amistós de pretemporada davant de la UD Fraga, que es disputarà el proper 8 d’agost.
En aquest sentit, el tècnic de l’equip, Manel Cazorla, es va mostrar optimista amb l’objectiu del seu equip. “Som ambiciosos, però realistes: la categoria és dura i els equips s’han reforçat molt bé. L’objectiu ara és el primer partit de pretemporada davant del Fraga. Mirar més enllà seria perdre energies en coses que no toquen; ara cal preparar bé la pretemporada”, va apuntar.
Per la seua part, Joanet López, que va arribar al Mollerussa aquest estiu procedent de l’RB Linense, va destacar que “personalment espero fer una bona temporada i col·lectivament ja es veurà. Però pel poc que he vist, hi ha bon equip”.