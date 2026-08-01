FUTBOL
Abdelkarim es llueix
El jove davanter egipci marca els dos gols del Barça en l’empat davant del Birmingham, que es va emportar el trofeu als penals. Va debutar Adeyemi
El jove egipci Karim Adeyemi es va estrenar amb la samarreta del Barça en gran, anotant els dos gols amb què els de Flick van empatar (2-2) davant del Birmingham, que es va acabar emportant el trofeu en la tanda de penals. El tècnic blaugrana, amb la majoria de mundialistes encara de vacances, va alinear un onze amb sis jugadors del primer equip, entre ells dos dels fitxatges, Adeyemi i Hamza Abdelkarim, i cinc de les categories inferiors. L’extrem germànic no es va trobar còmode durant el temps que va estar sobre el terreny de joc, al contrari que l’egipci, que no va desaprofitar l’oportunitat. Va fer l’1-1 al transformar un penal que ell mateix va provocar i va situar el 2-1 a l’aprofitar un rebuig del porter.
L’acord entre el FC Barcelona i el Club Bruges per Jesse Bisiwu (18 anys) és un fet des de fa dies però només faltaven per polir certs detalls contractuals que ja estan resolts. El prometedor extrem esquerre belga va firmar fins al 2031 i el Barça pagarà 8,5 milions d’euros i l’entitat belga es reserva el 20% d’una futura venda del futbolista. El pla amb Bisiwu és que jugui amb el filial de Juliano Belletti però que estigui en dinàmica del primer equip i sota observació de Hansi Flick.