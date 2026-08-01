FUTBOL
Un curs forja els tècnics i àrbitres del futur
Va comptar amb una vintena de joves
Més d’una vintena de joves van portar a terme el curs de formació d’entrenadors esportius i àrbitres. Una formació, de 90 hores i amb una metodologia teoricopràctica, que va ser impulsada per la Cambra de Comerç de Lleida, el Consell Esportiu del Segrià i l’Associació Xavi Estrada. Els participants van completar amb èxit el curs que es va desenvolupar, en la seua totalitat, al Complex Esportiu Antoni Palau de Torrefarrera.
El programa formatiu va tenir una durada total de 90 hores i va combinar continguts teòrics amb sessions pràctiques sobre el terreny.
Els joves van treballar aspectes relacionats amb la planificació i la direcció d’activitats esportives, el lideratge i la gestió de grups, les regles de joc, l’arbitratge, la resolució de conflictes, la comunicació, els valors esportius i els primers auxilis.
D’altra banda, un dels elements més destacats del curs va ser la qualitat i l’experiència del professorat, format per professionals especialitzats en diferents àmbits de l’esport, l’entrenament, l’arbitratge, la psicologia, la gestió de grups i l’atenció sanitària.
Per la seua part, Xavi Estrada, director de l’associació que porta el seu nom, va valorar molt positivament l’experiència. “Ha estat una formació molt completa, vivencial i amb un equip docent de primer nivell. No volíem limitar-nos a transmetre coneixements teòrics, sinó que els joves podrien posar-los en pràctica, equivocar-se, aprendre i créixer en un entorn real”, va destacar l’exàrbitre de Primera divisió.
Així mateix, Estrada també va posar de relleu la implicació de tots els participants, que “han demostrat tenir moltes ganes d’aprendre, responsabilitat i capacitat de superació”, va concloure.