MOTOCICLISME
Farré puja el podi a Gal·les i sotja el líder del Mundial
El lleidatà és a dos punts del segon classificat i a quatre del primer
El pilot lleidatà Arnau Farré s’ha posat de ple en la pugna pel títol mundial de Trial2, la segona categoria internacional d’aquesta disciplina motociclista, després dels resultats aconseguits en el Gran Premi de la Gran Bretanya, quarta cita del certamen disputada el cap de setmana passat a la localitat gal·lesa d’Anglesey.
El pilot de Vilanova de Segrià va firmar la quarta posició en la primera jornada i va ser segon diumenge, la qual cosa li ha permès atansar-se una mica més al liderat malgrat haver descendit una posició, passant de segon a tercer.
Farré, que arribava a la cita a 20 punts del liderat que ocupa el jove barceloní Àlex Canales, se’n va anar de terres gal·leses a només quatre, després del fiasco del seu compatriota en la segona jornada. Ara el lleidatà és tercer amb 202 punts, a només dos del segon, lloc que ocupa el britànic Harry Turner, i a quatre de Canales quan encara resten quatre proves per disputar-se, just la meitat del campionat.
Arnau Farré va arrancar la carrera d’Anglesey fregant el podi, ja que va acabar quart, molt a prop de Canales, que es va endur el tercer calaix. En la jornada dominical, tots els pilots van millorar les seues prestacions, inclòs Farré, que va aconseguir la segona posició final, només superat per l’italià Francesco Titli. Al darrere va quedar Turner, que va completar el podi, mentre que Canales només va poder ser vuitè.
El certamen es reprendrà d’aquí a un mes, concretament el proper 29 i 30 d’agost a Caors (França).