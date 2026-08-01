Quilòmetres per salvar vides
El lleidatà Mikel San Rafael recorrerà els trenta-vuit municipis del Segrià per fomentar la donació de sang i visibilitzar l’artritis psoriàsica que pateix. Gairebé 280 km del 3 al 8 d’agost
“Segrià 38. El batec d’una comarca.” Aquest és l’eslògan del projecte solidari impulsat pel lleidatà Mikel San Rafael, que pretén conscienciar la ciutadania sobre la importància de donar sang, especialment durant els mesos d’estiu, quan les reserves disminueixen considerablement, i alhora donar visibilitat a l’artritis psoriàsica que pateix. El repte es desenvoluparà del 3 al 8 d’agost i consistirà a recórrer els 38 municipis que formen la comarca del Segrià al llarg de sis etapes, completant prop de 280 quilòmetres.
La vicepresidenta de la diputació de Lleida, Sandra Castro, va destacar en la presentació de la iniciativa la importància d’una campanya que uneix esport i solidaritat. “En època d’estiu les donacions baixen, però la necessitat continua existint”, va recordar.
El president de l’Associació de Donants de Sang del Segrià, Josep Antoni Moreno, va recordar que “amb una sola donació salvem tres vides i és molt important”.
L’impulsor del projecte, Mikel San Rafael, va revelar que aquesta iniciativa naix d’un somni personal. “Això no deixa de ser un petit somni que vaig tenir un dia i ara s’està fent realitat, fins i tot molt més gran del que m’esperava”, va reconèixer San Rafael.
Va explicar que l’objectiu és doble. “El repte és visibilitzar tant la donació de sang com la malaltia que pateixo, que és l’artritis psoriàsica, que fa que per desgràcia no pugui donar sang. Aquesta és una de les raons per les quals vull enviar el missatge que cal donar sang, perquè és molt important per salvar vides.” A més, va afegir que també pretén reforçar el sentiment de pertinença a la comarca. “Un altre dels objectius és unir el Segrià, perquè de vegades som molt rivals, i aquesta és la meua manera d’unir tots els pobles en un sol territori.” Sobre la malaltia, va recordar que “es tracta d’una malaltia autoimmune, silenciosa, perquè no es veu, però se sent”, va assegurar.
La sortida tindrà lloc el dilluns 3 d’agost, a les 8.00 hores, des de l’estació de tren de Lleida amb direcció a Artesa de Lleida, de 44 quilòmetres de recorregut.
La segona jornada transcorrerà entre Artesa de Lleida i Alpicat, de 53 km, per seguir amb una altra entre Alpicat i Gimenells, que serà el més llarg, amb gairebé 60 km. La quarta discorrerà entre Gimenells i la Granja d’Escarp, de 47 km, mentre que la cinquena enllaçarà la Granja d’Escarp i Sarroca de Lleida, amb al voltant de 50 km, considerada la més exigent pel desnivell acumulat i el desgast físic. Finalment, la sisena i última etapa el portarà des de Sarroca de Lleida fins a Lleida, amb 25 km.