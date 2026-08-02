NATACIÓ
Iris Tió es penja dos medalles de plata en l’Europeu
La selecció espanyola de natació artística va conquerir ahir dos medalles de plata en la segona jornada del Campionat d’Europa 2026 que se celebra a París. Ambdós assoliments van arribar de la mà de la catalana Iris Tió, que va obrir el medaller espanyol al costat de Dennis González en el duo lliure mixt. Posteriorment, Tió i Lilou Lluís van ser també plata en duo lliure, al darrere de les germanes gregues Anna Maria i Eirini Marina Alexandri.