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NATACIÓ

Iris Tió es penja dos medalles de plata en l’Europeu

Iris Tió, amb Dennis González al podi de duo lliure mixt. - EFE

Iris Tió, amb Dennis González al podi de duo lliure mixt. - EFE

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Redacció

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La selecció espanyola de natació artística va conquerir ahir dos medalles de plata en la segona jornada del Campionat d’Europa 2026 que se celebra a París. Ambdós assoliments van arribar de la mà de la catalana Iris Tió, que va obrir el medaller espanyol al costat de Dennis González en el duo lliure mixt. Posteriorment, Tió i Lilou Lluís van ser també plata en duo lliure, al darrere de les germanes gregues Anna Maria i Eirini Marina Alexandri.

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