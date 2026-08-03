PIRAGÜISME
El Descens del Segre reuneix 170 participants
Torres de Segre, Seròs, Aitona i la Granja d’Escarp van formar part del recorregut
El riu Segre va ser protagonista ahir de la novena edició del tradicional Descens del Segre, una prova que va reunir prop de 170 piragüistes que van recórrer els 11,5 quilòmetres que separen Torres de Segre de Seròs, en una jornada que va combinar esport, naturalesa i promoció del territori. Per la seua part, els participants més experimentats van tenir l’oportunitat d’estendre el recorregut per Aitona fins a la Granja d’Escarp, completant així una jornada de 20 quilòmetres.
El Descens del Segre, organitzat en conjunt entre els ajuntaments de Torres de Segre, Aitona, Seròs i la Granja d’Escarp, amb el suport del Sícoris Club i del Consell Esportiu del Segrià, és una prova popular de caràcter no competitiu que any rere any suma nous esportistes i que s’ha consolidat des de la primera edició el 2016 com una de les propostes esportives aquàtiques més destacades de la demarcació del Baix Segre.
Els participants, que van descendir en embarcacions d’un, dos o tres integrants, van gaudir del paisatge d’un espai pràcticament desconegut i van poder observar des de l’aigua la riquesa de l’entorn d’aquesta part del Segre. Igual que en la primera edició, i ja com a tradició, una vegada finalitzada la prova, els participants van tenir l’oportunitat de recuperar forces amb un àpat familiar a les piscines municipals de Seròs, on van tenir a la seua disposició les instal·lacions per dutxar-se, refrescar-se i relaxar-se.
D’altra banda, el Descens del Segre, que va nàixer amb l’objectiu de promoure l’activitat física, donar a conèixer els atractius naturals del riu i reforçar el vincle entre els municipis del Baix Segre, va mantenir també en la novena edició el seu caràcter solidari.
D’aquesta manera, un euro de cada inscripció va ser destinat íntegrament a AFANOC Lleida (Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya), per contribuir al desenvolupament de la tasca de suport que l’entitat ofereix als nens amb càncer i a les seues famílies.