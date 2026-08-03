L'Ilerna Lleida anuncia que Kur Kuath torna a Lleida
Va ser una peça clau en la temporada de l’ascens a l’ACB. Ocuparà la plaça d'extracomunitari
Kur Kuath torna a Lleida per jugar amb el conjunt dirigit per Gerard Encuentra. El pivot de 27 anys i 2,08 metres, és del Sudan del Sud i va ser una peça clau en la temporada de l’ascens a l’ACB, sent elegit MVP de la Final Four. La pròxima temporada ocuparà la plaça d'extracomunitari.
La temporada passada va jugar al Gran Canaria, els quals diuen haver arribat a un acord amb el club de Ponent per fer possible el retorn de Kuath.
Abans de Kuath, l'equip va fer oficial el fitxatge del base nord-americà Darius McGhee, de 27 anys i 1,75 metres d’alçada. L'Ilerna Lleida continua treballant en més incorporacions per a la pròxima temporada, Kuath era una de les esperades.