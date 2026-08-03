ATLETISME
L’Era Nocturna de Vielha congrega 850 corredors
El pilot d’F2 Mari Boya i l’esquiador olímpic Imanol Rojo, atletes il·lustres
L’Era Nocturna de Vielha va tornar a omplir d’esport i ambient els carrers de la capital aranesa en una tretzena edició que va reunir prop de 850 participants entre totes les categories, inclosa una caminada i carreres infantils. La prova, celebrada dissabte a la nit, va recuperar el circuit original després que l’any passat no pogués utilitzar-se, i es va desenvolupar sense incidències, en una jornada marcada pel bon temps i l’elevada participació.
En la distància de 5 quilòmetres, el triomf masculí va ser per a Iván Calvo, que va creuar la meta amb un temps de 16 minuts i 12 segons. La segona posició va ser per a Mari Boya (16:57), pilot d’automobilisme natural de Les, que competeix en el Campionat del Món de Fórmula 2 amb Prema Racing i forma part de l’Aston Martin Driver Academy.
Boya va demostrar també el seu excel·lent estat de forma fora dels circuits al firmar una destacada actuació en la prova aranesa a l’entrar a 45 segons del guanyador. El podi el va completar Marc Romero, amb un registre de 17:29. En categoria femenina, Lòla Cavero es va adjudicar la victòria amb un temps de 19:22, seguida per Gemma Vilella (21:05) i María José Matencio (21:54).
La cursa de 10 quilòmetres va tenir com a vencedor Nicolás Fernández, que va parar el cronòmetre en 31 minuts i 30 segons, amb gairebé un minut d’avantatge sobre Javi Menta, segon amb 32:25, mentre que la tercera plaça va correspondre a un altre il·lustre participant, Imanol Rojo (32:32), esquiador de fons de Tolosa amb una àmplia trajectòria internacional i amb tres Jocs Olímpics d’Hivern a l’esquena (Sotxi 2014, Pyeongchang 2018 i Beijing 2022).
En la classificació femenina dels 10 quilòmetres la victòria se la va emportar Liv Westphal amb un temps de 39:52, davant de Berta Cabanas, que va ocupar la segona posició amb 40:22, i Elisabet Martín, que va completar el podi amb un registre de 41:30.
Amb una elevada participació, un recorregut originari plenament recuperat i una organització satisfeta pel desenvolupament de la prova, l’Era Nocturna de Vielha va tornar a confirmar la seua condició d’una de les cites esportives i populars més consolidades de l’estiu a la Val d’Aran.
L’organització, el Club Atlètic Val d’Aran, va fer una valoració molt positiva de l’esdeveniment, destacant tant el gran ambient viscut durant tot el vespre com les bones sensacions transmeses pels corredors al final de la competició.