Encuentra, abans del partit de l’Ilerna Lleida contra el Manresa: “Hi ha por de fallar”
Reconeix que la mala dinàmica està generant dubtes i temor d’equivocar-se en alguns jugadors i apel·la a la unitat. “Alguns no esperaven trobar-se amb aquesta dinàmica”, assenyala
Gerard Encuentra és conscient que la situació que viu actualment l’Ilerna Lleida, compartint les posicions de descens amb el seu rival d’aquest diumenge, el Manresa, comença a tenir conseqüències en l’aspecte psicològic d’alguns jugadors, que estan acusant la pressió d’una dinàmica negativa que, molts, no s’esperaven. “Hi ha alguns jugadors que no esperaven trobar-se amb aquesta dinàmica i estem intentant gestionar-ho. De vegades, quan entres en aquestes situacions, coses que abans veies amb molta claredat ara et generen dubtes i por d’equivocar-te, i quan tens por d’equivocar-te, normalment t’equivoques. El que estem intentant és gestionar aquestes pors perquè els jugadors puguin prendre decisions més valentes. Anímicament, vulguis o no, tot això genera una mica més de bloqueig mental”, va explicar el tècnic aquest divendres.
També va reconèixer que cada jugador necessita un tractament diferent per afrontar aquest moment anímic. “Cada jugador té les seues particularitats. Hi ha jugadors que necessiten molts mims i altres que has de collar. Hi ha diferents tipologies i, de vegades, un necessita una esbroncada per activar-se, mentre que un altre necessita molt afecte. Hem de saber gestionar aquestes situacions. Hi ha errors que són de presa de decisions, com triar tirar quan la millor opció era passar un company que era a la cantonada. Allà hem d’animar-los perquè millorin en les seues decisions. Després estan els errors de concentració, i en aquests sí que hem d’estrènyer perquè no tornin a succeir. Però, per damunt de tot, hem d’estar molt units. L’única manera de sortir d’aquestes dinàmiques és estar junts”, va reiterar.
Malgrat el delicat moment classificatori, el tècnic es va mostrar relativament satisfet amb alguns dels avenços que ha observat a l’equip, especialment després d’introduir modificacions en el plantejament defensiu. Encuentra considera que els jugadors es van sentir més còmodes amb els nous ajustaments, encara que admet que encara queda feina per fer. “Ens falta polir detalls i ser més sòlids. Una victòria segurament ens faria confiança, però crec que l’equip va en bona línia”, va apuntar. En aquest escenari, el partit davant del Manresa adquireix una dimensió especial. Encuentra evita qualificar-lo de final, perquè encara queda molta competició per davant, però no amaga la transcendència d’aconseguir el triomf i les conseqüències que tindria una nova derrota. “Tots som conscients de que guanyar ens alliberaria. Perdre ens col·locaria en una situació encara més delicada, perquè és un rival que té les mateixes victòries que nosaltres a la Lliga i els nostres nervis van creixent. Està clar que és un partit molt important. No és una final, perquè dilluns no s’acaba la Lliga i no estaríem eliminats, però sí que, com cada partit que juguem, és molt important”, va afirmar.