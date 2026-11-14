FUTBOL
El camp de futbol del Recasens compleix 55 anys
Es va inaugurar el 1971 amb un duel entre l’AEM i el Vilanova de Segrià
El camp de futbol del Recasens, la que ha estat la casa de l’AEM des del 1971, va complir 55 anys el 12 d’octubre passat. Mig segle d’història vinculada al conjunt degà de la capital del Segrià, fundat el 1925 sota el nom de Clavé CF, i que ha estat una part fonamental en el desenvolupament del futbol femení i formatiu del territori.
La jornada inaugural es va celebrar el 12 d’octubre del 1971 en un acte que, segons el Diario de Lérida, va acollir “centenars d’aficionats”. El nou camp de futbol, que va agafar el nom del seu promotor i propietari Josep Recasens Gassió i va deixar enrere el camp de la carretera de Corbins, va viure una jornada intensa que va arrancar amb la benedicció de les instal·lacions per part del vicari general de la Diòcesi, Amadeo Colom Freixa, auxiliat pel consiliari de Maristes, entitat estretament vinculada amb el club, el reverend Antonio Parramón. L’acte religiós va deixar pas als partits, que van arrancar amb la disputa de l’AEM B Juvenil-Talleres Besora (2-3) i l’AEM A Juvenil-Rumor (1-3). Després, va arribar el torn del primer equip, que va caure davant del Vilanova de Segrià (2-3) en un partit de Segona Regional. Cortés i Plana van anotar els gols locals. La jornada també va comptar amb dos partits d’exhibició entre un equip femení del Secà i un altre de vinculat amb el Bar Mateo, que va ser un preliminar al xoc entre els veterans del Barça i del Lérida-AEM, un equip nascut de l’estreta vinculació entre l’UD Lérida (UE Lleida) i el club aemista. Els blaugranes, amb jugadors de la talla de Manchón o Martí Vergés, no van poder passar de l’empat a zero.
El nou camp de futbol impulsat pels Recasens va ser clau en el desenvolupament d’una entitat que el 2003 va inaugurar la secció femenina, la més premiada del club. Tot i així, el vincle entre l’AEM i la família Recasens no va durar per sempre, ja que després de la mort de Josep Recasens, els seus tres germans, que van heretar dos terceres parts dels terrenys, van exigir que el club abandonés la seua casa a causa de no arribar a un acord amb l’ajuntament després que expirés el contracte d’arrendament firmat en el seu dia pel Josep. Tanmateix, després de la compra de tots els terrenys per part de la Paeria, propietària de l’altra tercera part, el camp va passar a ser gestionat per aquesta i, 55 anys després, l’AEM continua representant el futbol lleidatà al Secà.