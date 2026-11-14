FUTBOL
Sancionen amb 12 partits el porter Jesús Owono
Després del xoc amb el davanter Jesús de Miguel, que va morir l’endemà. L’RFEF classifica l’acció d’“infracció greu”
El comitè de disciplina de l’RFEF va sancionar amb dotze partits de suspensió Jesús Owono, porter de l’Andorra, per la seua expulsió en el partit que el seu equip va jugar el passat 2 de novembre a Tenerife i en el qual va ser amonestat amb roja directa després d’una dura entrada al davanter local Jesús de Miguel, que va morir l’endemà.
El comitè considera que els fets “són constitutius d’una infracció greu tipificada a l’article 102 del Codi Disciplinari de l’RFEF, l’especial gravetat de la qual justifica la imposició de la sanció en el seu grau màxim, això és, dotze partits de suspensió”.
L’acció va tenir lloc en el tram final del partit entre el Tenerife i l’Andorra, quan Jesús Owono va col·lidir de forma fortuïta amb l’atacant tinerfeny en la pugna per una pilota dividida, quedant el del Tenerife estès a terra. El xoc va obligar a suspendre definitivament el partit al minut 108 per facilitar l’entrada sobre el terreny de joc dels serveis sanitaris, que van atendre el futbolista sobre la gespa abans d’evacuar-lo en ambulància cap a l’hospital. Des del Comitè de la Reial Federació Espanyola de Futbol consideren que en el xoc, el porter de l’Andorra, Jesús Owono, va anar “bruscament amb la cama en alt cap a un adversari amb ús de força excessiva quan la pilota estava en disputa”.