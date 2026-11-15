NATACIÓ
Emma Carrasco suma el seu segon or a l’Estatal
La lleidatana ja acumula quatre medalles i avui en pot aconseguir una cinquena
La nadadora lleidatana Emma Carrasco va ampliar ahir a quatre la seua col·lecció de medalles als Campionats d’Espanya absoluts en piscina curta de 25 metres que es disputen a Madrid. Emma va conquerir el seu segon or en la competició a l’imposar-se en la final dels 400 metres estils amb un temps de 4:38.17. La nadadora del CN Sant Andreu va confirmar així la seua superioritat en aquesta prova, en la qual ja havia estat la més ràpida en les eliminatòries matinals, amb un registre de 4:43.20. Amb aquest triomf, ja acumula dos ors, una plata i un bronze. La nadadora encara pot arrodonir la seua actuació avui, en l’última jornada, amb els 100 metres braça, una distància en la qual també té opcions de lluitar per les posicions de podi. Si aconsegueix una nova medalla, completarà un repòquer de metalls al campionat.
Carrasco va millorar a la tarda en gairebé cinc segons la seua marca del matí en una final que va dominar per acabar avantatjant en més de quatre segons la segona classificada, Paula González Miralles (CN Sabadell), que va acabar amb 4:42.56. La tercera posició va ser per a María Santana Beneyto (Real Canoe), amb 4:45.33.
Durant la carrera, la lleidatana va completar els primers 100 metres papallona en 1:02.67, va passar per l’equador de la carrera, després dels 200 metres d’esquena, amb un temps de 2:13.71. Al tram de braça, entre els 200 i els 300 metres, va mantenir el ritme i va arribar a aquest punt en 3:32.42, abans d’afrontar els últims 100 metres de lliure. Carrasco va tancar la prova amb un parcial de 1:05.75 en aquest últim tram per aturar el cronòmetre en 4:38.17 i assegurar-se el títol.
La jornada també va deixar la setena posició del seu germà Jordi Carrasco, que competeix amb el CN Sabadell, a la final dels 100 metres papallona, amb un registre de 52.26 segons. Per la seua part, Noa Priego, del CN Tàrrega, va disputar la final B dels 50 metres braça i va acabar amb un temps de 32.31. L’atenció estarà posada avui en l’última participació d’Emma Carrasco, que tindrà l’oportunitat d’afegir una cinquena medalla.