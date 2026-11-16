FUTBOL
L’Ondara rescata un punt sota una intensa pluja
L’Ondara va començar descentrat, i la cosa va empitjorar quan Xavier va marcar el 0-1 per al Santa Coloma de Queralt, que va desorientar una mica més els locals. La cosa no va millorar i els d’Oscar Ximenez van encaixar el 0-2, aconseguit per Duch al minut 12. Llavors va fer aparició una pluja molt intensa, sota la qual l’Ondara es va espavilar millor que el seu rival i els gols de Schiarioli i Arguig van deixar empatat el partit (2-2).
Passat el descans i amb l’oratge en contra, tots dos conjunts es van dedicar més a controlar en defensa i a mantenir l’equilibri en el partit i el resultat per endur-se un punt cada equip.