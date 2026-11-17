JUJITSU
Dos plates per al Panther Lleida a Vinyols i els Arcs
El Panther Team Lleida va aconseguir dos medalles de plata al Vinyols Challenge de Brazilian Jujitsu, disputat dissabte passat a Vinyols i els Arcs (Baix Camp). Mar Aguilar va ser segona en cinturó blanc de -62 quilos, mentre que Youssef Fekhari també va pujar al segon calaix del podi en cinturó blau de -85 quilos. Per la seua part, Xavi Garcia va competir en cinturó blanc i va firmar una bona actuació, tot i que no va poder arribar a les medalles.