FUTBOL
Pep Muñoz triomfa a la lliga índia i aspira al títol
El tècnic lleidatà porta amb el Bengaluru 3 victòries i un empat en 4 jornades
L’entrenador lleidatà Pep Muñoz continua ampliant la seua trajectòria internacional i a l’Índia ha trobat una nova destinació professional on està triomfant. El tècnic, amb dilatada experiència en el futbol asiàtic, dirigeix aquesta temporada el Bengaluru FC, un dels equips de referència del futbol indi, amb el qual ha firmat un bon començament de campionat: tres victòries i un empat en els quatre partits disputats. El conjunt ocupa la tercera posició amb deu punts, encara que té un encontre menys que els equips que el precedeixen, a causa que ha descansat en la tercera jornada.
Muñoz, que va tornar la setmana passada uns dies a Lleida aprofitant l’aturada de seleccions, ja ha tornat a Bengaluru per preparar el següent compromís de lliga, previst per avui divendres davant del Mumbai City, al seu estadi. El matx arribarà després que el Mumbai hagi destituït el tècnic espanyol Manolo Márquez, per la qual cosa finalment no es produirà el retrobament entre ambdós entrenadors.
El preparador lleidatà compta a la seua plantilla amb una figura emblemàtica del futbol indi, Sunil Chhetri, capità de l’equip i encara en actiu als seus 42 anys. La seua presència aporta experiència a un projecte que ha començat la competició amb resultats positius.
La Superlliga índia tindrà, a més, un altre representant amb passat en el futbol lleidatà. Ángel Viadero, que va dirigir el Lleida Esportiu, acaba de ser anunciat com a nou entrenador del FC Goa fins al final de la temporada 2026-27. El tècnic càntabre, de 57 anys, s’incorpora al campionat després de la seua experiència en el futbol espanyol i marroquí. Muñoz i Viadero mantenen el contacte i coincidiran aquesta vegada en el futbol asiàtic.
Nascut a Terrassa el 1979 i format a l’Inefc Lleida, Pep Muñoz va iniciar la seua trajectòria en el futbol base lleidatà abans de fer el salt al FC Barcelona, on va guanyar dos lligues i una UEFA Youth League.
Després va treballar a la Xina, fins i tot amb la selecció nacional, i va dirigir el Preah Khan Reach Svay Rieng de Cambodja, amb el qual va conquerir Lliga, Copa i Supercopa, abans d’arribar al Bengaluru FC el març passat.