FUTBOL
El Barça vol seguir al cim després de l’aturada
Els blaugranes reben el Vila-real i recuperen Jules Kounde i Dani Olmo
El FC Barcelona rep avui el Vila-real al Camp Nou (14.00) en un duel al qual el líder blaugrana arriba amb un avantatge de tres punts dalt de tot de la taula i amb l’objectiu de reafirmar la seua superioritat després d’una setmana d’inactivitat per l’aturada de seleccions.
Els de Flick lideren la classificació amb 33 punts després d’haver sumat onze victòries i una única derrota en les primeres dotze dates del campionat. El quadre blaugrana, que ve d’imposar-se a domicili a l’Atlètic (1-2) abans de l’aturada de seleccions, sosté el seu liderat en un descomunal cabal ofensiu de 48 gols a favor –una mitjana de quatre per partit– i una notable solidesa darrere amb només tretze gols encaixats.
Preguntat sobre com de complex pot ser enllaçar dos partits en pocs dies i un llarg viatge a Bakú –el Barça juga dimecres a l’Azerbaidjan davant del Sabah–, el tècnic blaugrana, Hansi Flick, va restar-hi importància i va recordar que el seu equip és en tots els fronts. “Estem en un bon moment i hem recuperat jugadors”, va apuntar.
En l’apartat de baixes, Hansi Flick no podrà comptar amb Roony Bardghji, Xavi Espart i Rodri, fora per una lesió a la cuixa, als quals s’ha afegit Andreas Christensen.
A més, el tècnic va revelar que Cubarsí, que va acabar amb una sobrecàrrega amb Espanya, començarà a la banqueta.
En canvi, tant Jules Koundé com Dani Olmo es van exercitar amb normalitat, al costat del jugador lleidatà del filial Àlex Campos.
Els registres de Fermín, que porta set gols i cinc assistències, només els igualen centrecampistes de la talla de Cesc Fàbregas amb 7 gols i 5 assistències en 11 partits, Ángel di María, amb dos gols i 10 assistències, i Jude Bellingham, amb 10 gols i 2 assistències.