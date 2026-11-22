FUTBOL
El FiF Lleida denuncia un esvoranc i il·luminació deficient al seu camp
El Fif Lleida va denunciar ahir, a través de les seues xarxes socials, les pèssimes condicions en les quals es troba el Camp Escolar, la que ha estat casa seua des de la fundació, fa uns vint anys. El club lleidatà, que compta amb uns 440 jugadors de base, va pujar un vídeo en el qual es mostrava un esvoranc que ocupa una part del terreny de joc on entrena l’entitat i que, segons va explicar a SEGRE el president, Ricard Culleré, “porta des del setembre envoltat de tanques, però sense arreglar-se”.
Més enllà del mal estat de la gespa, el club també va denunciar l’escassa il·luminació que tenen en un equipament que compta amb quatre torres de sis focus cada una i dels quals “amb prou feines en funcionen nou”, va remarcar Culleré.
En aquest sentit, des de l’entitat assenyalen tant a l’ajuntament de Lleida com a la Generalitat per “passar-se la pilota els uns als altres”, ja que, a causa que la instal·lació actua com el pati de l’Institut Màrius Torres, l’IES Joan Oró i l’IES Gili i Gaya, el titular del terreny de joc és el departament d’Educació.
La situació no és una novetat i, encara que des del club asseguren que han parlat tant amb Paeria com amb la Generalitat, encara no hi ha una solució.