FUTBOL
L’Alguaire escurça distàncies amb el nou líder
L’Alguaire va superar per la mínima l’Agramunt en un partit en el qual, malgrat que va estar marcat per la igualtat, els locals van crear una mica més de perill i van dominar la possessió, però no van arribar a marcar, ja que l’únic gol que va pujar al marcador va ser de Santolaria en pròpia porteria, en una acció desafortunada (1-0, 33’). A la segona part l’Agramunt va mirar de reaccionar, amb una mica més de possessió de pilota, però sense arribar a incomodar el porter local Ricart, que no va rebre cap xut entre els tres pals. El marcador no es va moure. L’Alguaire, amb 19 punts, és quart i s’atansa al nou líder, el Berga, que amb 20 punts suma els mateixos que el Tàrrega. L’Agramunt, per la seua part, serà cinquè amb 16.