FUTBOL
Dos lleidatanes jugaran amb Catalunya contra Corea del Sud
Ona Baradad i Andrea Gómez, convocades per a l’amistós al Narcís Sala
El tècnic de la selecció catalana femenina, Xavi Llorens, va anunciar ahir la llista de vint-i-dos convocades per a l’amistós de dissabte vinent (12.00) davant de Corea del Sud amb dos futbolistes lleidatanes entre les seleccionades: Ona Baradad (RCD Espanyol) i Andrea Gómez (Deportivo Alabès).
Les dos futbolistes, nascudes a Rosselló i Lleida, respectivament, formaran part d’una llista amb una destacada representació dels principals clubs catalans de Lliga F –Barça, Espanyol i Badalona– per enfrontar-se a una de les principals potències d’Àsia. Corea del Sud és dissetena al rànquing de la FIFA i està classificada per al Mundial del 2027, que es jugarà al Brasil.
Les dos futbolistes s’han guanyat a pols la seua presència a la selecció de Catalunya després de firmar una bona arrancada de curs. Per la seua part, Baradad, que va passar per l’AEM i el Barça, porta dos assistències en onze partits de Lliga F, mentre que Gómez, que va jugar a l’AEM i el Granada, porta una assistència en nou partits.
Catalunya tornarà a jugar més d’un any després del seu últim partit, en el qual va caure per 2-3 contra Xile. Les de Llorens tornaran a enfundar-se la quadribarrada en un xoc que, sota el lema Trencant sostres, busca reivindicar el paper de la dona en el món del futbol coincidint amb la setmana del 25N, el Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones.
En relació amb el partit, Llorens va assegurar que “les 22 jugadores que venen són increïbles i fan que tinguem una convocatòria molt competitiva”. També va destacar la quantitat de futbolistes que haurien pogut venir, però han estat convocades per Espanya.