FUTBOL
Lamine, baixa davant del Sabah per una “molèstia” al turmell
Jesse Bisiwu, del filial, en serà el substitut en la convocatòria de Flick
El davanter del FC Barcelona Lamine Yamal no viatjarà a l’Azerbaidjan per enfrontar-se demà al Sabah a la Champions League per unes “molèsties lleus al turmell dret”, segons va informar ahir el club blaugrana. El 10 del Barça no disputarà per precaució el duel de Champions a Bakú, però estarà disponible per al partit de LaLiga en el qual el Barça s’enfrontarà al Deportivo diumenge vinent a Riazor (16.15 hores).
Lamine Yamal va completar els noranta minuts contra el Vila-real en el xoc de lliga de l’Spotify Camp Nou, però va acabar amb molèsties al turmell. Un problema físic menor que no li hauria impedit disputar el següent partit de Lliga de Campions.
L’únic canvi en la convocatòria per al duel a l’Azerbaidjan serà la de l’extrem belga del filial Jesse Bisiwu, que entrarà per substituir el lesionat Lamine Yamal i afrontarà el desplaçament més llarg de l’equip de Hansi Flick en tota la temporada: més de cinc hores d’avió per completar els 3.959 quilòmetres que separen Bakú de Barcelona, fet que va obligar l’expedició blaugrana a viatjar ahir al migdia i tornar a Barcelona dijous de matinada.
Davant del Sabah, la baixa del davanter català se suma a les del lateral Xavi Espart, el centrecampista Rodrigo Hernández Rodri i el davanter Roony Bardghji, lesionat de llarga durada, mentre que el central Andreas Christensen és dubte per unes molèsties musculars.
El defensa central lleidatà del filial Álex Campos va completar la convocatòria de 22 futbolistes per al xoc europeu.