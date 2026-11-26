PÀDEL
Les futures estrelles del pàdel se citen al CN Lleida
Entre demà i diumenge al FIP Promises amb més de 300 jugadors
Les instal·lacions del CN Lleida acolliran, entre demà i diumenge, una prova del circuit FIP Promises, la competició oficial de la Federació Internacional de Pàdel (FIP) destinada a les joves promeses d’aquest esport. El torneig reunirà més de 300 jugadors i jugadores procedents de diferents punts d’Espanya, Europa i altres llocs del món.
La dimensió de l’esdeveniment també es reflectirà en les instal·lacions del club, que posarà les seues tretze pistes a ple rendiment durant els tres dies de competició. Serà la primera vegada que Lleida allotja una cita d’aquest circuit internacional, que ofereix als talents emergents l’oportunitat de competir i començar a obrir-se camí cap a l’elit.
El director del torneig, Hèctor Roca, va destacar la importància de la iniciativa i la projecció que pot aportar a la ciutat. “És un autèntic orgull poder portar a Lleida una competició internacional d’aquesta magnitud. Acollir més de 300 joves talents i tenir les tretze pistes del Club Natació Lleida a ple rendiment reflexa la nostra aposta decidida pel pàdel i per l’organització de grans esdeveniments esportius”, va assenyalar.
Roca també va animar els lleidatans a atansar-se al club per seguir els partits. “Tenim el privilegi de poder veure a casa els qui poden ser els grans protagonistes del pàdel mundial dels propers anys. Qui sap si entre els esportistes que competiran aquest cap de setmana hi ha algun futur número u del món”, va apuntar.
La competició suposa una fita per al Natació Lleida, que es converteix en el primer club de la ciutat a organitzar una prova del FIP Promises. A més del vessant esportiu, l’arribada de jugadors, familiars, tècnics i acompanyants representa una oportunitat de projecció exterior per a Lleida i de dinamització de la seua activitat econòmica i turística, segons els organitzadors. L’accés al torneig serà gratuït, la qual cosa permetrà contemplar de prop el nivell de les noves generacions del pàdel internacional. “Serà una gran oportunitat per descobrir alguns dels jugadors que aspiren a protagonitzar el futur d’aquest esport”, van manifestar els organitzadors.