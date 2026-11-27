FUTBOL
L’Atlètic Lleida denuncia les agressions a Mollerussa
Diu que Alex Urcan i els seus familiars van ser víctimes d’atacs i intimidacions
L’Atlètic Lleida ha presentat una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra pels greus incidents que van tenir lloc dimecres al Municipal de Mollerussa, una vegada acabat el partit corresponent a la sisena ronda de la Copa Catalunya, en el qual els locals es van imposar a la tanda de penals. El club de Cappont ha condemnat enèrgicament les agressions patides pel seu jugador Alex Urcan i els seus familiars, així com els intents d’agressió a altres futbolistes i les intimidacions a membres de l’entitat del Segrià.
En un comunicat oficial, l’Atlètic Lleida explica que un grup d’aficionats locals va increpar el futbolista i els seus familiars a la terrassa del bar de les instal·lacions. La situació va començar quan li van llançar cervesa, fet que va derivar en una agressió al jugador quan aquest es va atansar a retreure’ls el que havien fet. El col·legiat del partit, malgrat no veure els incidents, va deixar constància dels fets a l’acta arbitral. L’entitat expressa el seu “absolut rebuig d’aquests comportaments” i considera que aquestes actituds “no tenen cabuda en el futbol ni en l’esport”, i subratlla que la conducta d’aquest grup reduït d’aficionats “no representa en absolut el CFJ Mollerussa ni la seua afició”.
Per la seua part, el CFJ Mollerussa també va publicar un comunicat per condemnar el que havia passat i va mostrar el seu rebuig de qualsevol comportament contrari als valors esportius.
Lamenta els incidents i va assegurar que “es prendran les mesures necessàries per evitar que es tornin a produir situacions d’aquesta naturalesa”, reafirmant el seu compromís amb el respecte envers tots els participants, amb la voluntat de garantir que les seues instal·lacions siguin “un espai de convivència i gaudi del futbol”, segons resa la nota feta pública ahir.