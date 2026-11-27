BÀSQUET
L’Ilerna Lleida, molt a prop de fitxar l'escorta Nelson Weidemann
El jugador ha donat llum verda a la seua incorporació al parlar amb Encuentra
L’Ilerna Lleida té molt ben encaminat el fitxatge de l’escorta Nelson Weidemann, que seria la quarta incorporació que tancaria en menys d’una setmana, complint així la promesa que va llançar la junta directiva dilluns passat en un comunicat.
Esports
L’Ilerna fitxa Bakary Dibba i negocia per l'alemany Nelson Weidemann
Xavier Pujol
Les negociacions estan molt avançades després que l’internacional alemany donés llum verda a venir a Lleida arran de la conversa que va mantenir amb el tècnic Gerard Encuentra, que el va posar en antecedents de la situació que viu l’equip i del que vol que aporti, especialment defensa i intensitat, dos de les seues principals qualitats.
A més dels seus dots defensius, Weidemann, de 27 anys i 1,91 metres d’altura, destaca també per la seua versatilitat, capacitat de maneig de pilota i, malgrat no prodigar-se gaire, pel llançament des del perímetre.
Després de tota una trajectòria a la Bundesliga, aquesta temporada es va incorporar als New Zealand Breakers, equip que competeix a l’NBL, la principal lliga professional d’Austràlia i Nova Zelanda. Fins ara ha fet una mitjana de 4,1 punts, 1,4 rebots i 0,9 assistències en 17 minuts per partit, al cap de nou partits disputats.
L’arribada permetria a Darius McGhee jugar en la posició d’escorta, on llueix més en atac i pateix menys defensivament, a l’espera de la tornada d’Adrià Rodríguez prevista per a mitjans de gener. Fins ara l’Ilerna ha tancat els fitxatges dels pivots Dragan Apic, ja oficialitzat, Ángel Delgado i Bakary Dibba.
Espanya, amb Oriola i Paulí, apallissa Montenegro
La selecció espanyola es va imposar ahir per un clar 62-93 a Montenegro per trencar una ratxa de tres derrotes seguides i fer un pas endavant en la classificació per a la Copa del Món 2027. El lleidatà Pierre Oriola va ser el més destacat amb 16 punts i 7 rebots, mentre que Oriol Paulí, de l’Ilerna, va firmar 4 gols en 20 minuts. El seu company Mikel Sanz no va entrar en la convocatòria. Ahir també va jugar les finestres FIBA Bakary Dibba, una de les tres incorporacions que ha fet fins la data l’Ilerna Lleida.
L’internacional danès va ser dels més destacats de la seua selecció en la derrota per 87-84 davant de Bulgària, en partit corresponent a la fase de preclassificació per al EuroBasket de 2029. Dibba va jugar gairebé 28 minuts, el segon més utilitzat pel seleccionador danès, durant els quals va aportar 16 punts (amb una sèrie de 4/5 en T2, 1/6 en T3 i 4/5 en T1), 5 rebots, 1 assistència i 13 crèdits de valoració.
El pròxim partit de Dibba serà aquest diumenge davant de Romania a Timisora, per la qual cosa la seua arribada a Lleida es retardarà fins a mitjans de la setmana que ve.També disputa els partits de classificació per al Mundial del 2027 un altre dels fitxatges de l’Ilerna, el dominicà Ángel Delgado, en el seu cas a la zona americana. La seua selecció juga demà contra Colòmbia a Cali i dilluns amb Xile a Santiago.