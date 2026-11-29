El Mollerussa resisteix per sumar tres punts d'or (2-1)
El conjunt de Manel Cazorla ha fet un exercici de resistència i solidesa defensiva, fet que els ha atorgat els tres punts. Els locals s’han començat avançant amb un gol de penal de Jofre provocat per Rayco als 9 minuts de partit. Al 25’, el mateix canari ha posat el segon caçant una volea dins l’àrea, però tan sols dos minuts més tard, Casadevall ha retallat distàncies amb un gol de falta (27’).
El Mollerussa ha guanyat per 2 a 1 al Municipal davant L’Escala. Els del Pla d’Urgell han començat ben col·locats i proposant un bon joc en equip. A conseqüència, ha arribat un penal provocat per Rayco i comès per Eteme, que ha agafat al canari dins l’àrea. Jofre no ha fallat des dels onze metres i ha enganyat a Jona per obrir el marcador. El Mollerussa ha continuat remant davant un conjunt gironí que s’ha posat les piles, i ha arribat el segon dels de Cazorla quan els locals estaven menys còmodes en el terreny de joc. Poc els hi ha durat l’alegria perquè ràpidament ha arribat el gol que retallava distàncies amb un xut de falta de Casadevall que ha desviat la barrera i s’ha acabat colant al fons de la porteria que defensava Alejo. L’Escala ha fet una gran primera meitat i ha sotmès al Mollerussa a tancar-se a camp propi per evitar encaixar el segon. Els del Pla han sabut neutralitzar els atacs rivals i han acabat la primera meitat per davant en el marcador.
En la segona meitat, als minuts inicials, ha seguit la mateixa tònica que en la primera, amb L’Escala asfixiant al Mollerussa i donant poques opcions en sortida de pilota i proposant un bon joc. A mesura que anaven passant els minuts, els locals s’han anat fent grans en el terreny de joc i han sabut gestionar el partit, aguantant el resultat. El Mollerussa ha sabut fer un bon bloc i ha impedit l’empat de L’Escala. Amb tot, els de Cazorla han acabat amb deu per una expulsió de Dueso després d’una agressió amb un cop de colze.
El Mollerussa agafa aire i s’allunya del descens, que queda a tres punts. Els del Pla se situen en desena posició, també a tres punts de les places de play-off. Els de Cazorla s'han vist superats en fases del partit, però ha sabut competir i sacrificar-se per aconseguir els tres punts. L’entrenador ha destacat a roda de premsa que "Tots han fet un partidàs. S'ha vist un equip noble i amb ganes d'anar a buscar els 3 punts".
La setmana que ve, el Mollerussa visita el camp del Martinenc, diumenge 6 de desembre a les 12 h. Els del Pla buscaran continuar amb la bona dinàmica que porta l’equip.