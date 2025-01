Derrota per la mínima del Hiopos Lleida contra Baskonia (74-78)

Publicat per Jordi Argilés Verificat per Creat: Actualitzat:

Un inici de tercer quart desastrós i un últim parcial de 0 a 9 han condemnat als lleidatans que es tornen a quedar amb la victòria a tocar

El Hiopos Lleida ha començat molt concentrat en l'àmbit defensiu deixant a Baskonia amb tan sols 2 punts els primers quatre minuts. En atac Thomas Bropleh liderava l'equip amb set punts i col·locava el 14-6 al marcador. Baskonia ha reaccionat amb un parcial als darrers minuts, castigant dins la pintura, i la diferència ha quedat amb un curt 16-13 pel que s'havia vist sobre la pista.

Baskonia que anava entrant al partit ha igualat ràpidament el partit fins a l'empat a 25, llavors ha arribat el millor moment del Hiopos Lleida que ha segellat amb tres triples consecutius i situat la màxima amb el 38-26. Amb els dos equips carregats de faltes i visitant la línia de tirs lliures s'ha arribat al descans amb un clar 41-31.

A la sortida de vestidors han aparegut tots els fantasmes i el Hiopos Lleida ha encadenat gairebé cinc minuts sense anotar fins a un triple d'Oriol Paulí, mentrestant Baskonia ha aprofitat per capgirar el marcador amb un parcial de 0-13. Els triples entraven de totes les formes amb un Moneke endollat i Baskonia buscava trencar el partit amb el 50-58. Gerard Encuentra ha aturat el partit un parell de vegades i finalment els lleidatans han tornat als darrers minuts del quart esperonats pel Barris Nord. Amb el 57-58 s'ha arribat a l'últim quart.

Durant tot el quart el partit s'ha mantingut molt igualat, això sí amb el Hiopos Lleida per davant al marcador. Bones accions de Hamilton en atac mantenien la distància al voltant dels cinc punts. Finalment, després del 74-69, un nou parcial visitant, que ha sabut jugar millor els minuts calents, ha acabat amb la derrota del Hiopos Lleida per un ajustat 74-78. Un altre partit que s'escapa per petits detalls a l'equip de Gerard Encuentra.