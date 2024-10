Multa al Lleida per càntics contra el rival

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Jutge Disciplinari Únic per a competicions no professionals va acordar ahir multar el Lleida amb 602 euros “per actes notoris i públics que atemptin a la dignitat i decòrum esportius” esdevinguts en el partit de diumenge passat davant del Sabadell. La decisió del Jutge Únic es basa en el redactat de l’acta arbitral que, en l’apartat “Públic”, diu que “just abans de l’inici del partit, quan ja estàvem sobre el terreny de joc, l’afició del Lleida (...) va realitzar el següent càntic de manera reiterada: “Puta Sabadell, puta Sabadell.” L’esmentat càntic es va repetir durant el partit per la mateixa afició en els minuts 10, 35, 37, 47, 71, 73, 83 i 92.” El Lleida va presentar al·legacions dient que el càntic era “Fora Sabadell, fora Sabadell”, però van ser desestimades.