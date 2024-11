Golejada de l'Atlètic Lleida a l'Escala per trencar la mala ratxa

Publicat per Jordi Argilés Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ha començat amb molt ritme per part dels dos equips que atacaven amb insistència a les defenses rivals. En una d'aquestes arribades, al minut 17, Sule ha assistit amb una pilota alta a Nil Sauret que ha marcat un dels gols de la temporada ajustant la pilota al pal. L'Atlètic Lleida era el primer partit que s'avançava al marcador i no ha deixat d'atacar fins que al minut 40 Wilber ha aconseguit trobar de nou el camí del gol per posar terra per mig amb una bona definició. Finalment, en temps afegit els lleidatans han marcat el tercer després d'una gran acció de joc associatiu en atac que ha finalitzat Sule a dins la porteria.

La segona meitat ha estat més equilibrada amb l'Atlètic Lleida deixant passar els minuts amb la pilota i sense passar dificultats en defensa. Fins i tot, les ocasions més clares han estat pels lleidatans. A la mitja hora de segona part Wilber ha perdonat el quart amb una rematada desviada i a la jugada posterior Joanet ha enviat la pilota al pal. Gabri Garcia ha fet els canvis en els últims minuts per donar aire fresc a l'equip i Samsó, un dels jugadors de refresc ha marcat el definitiu 4-0 a l'última jugada del partit. L'Atlètic Lleida torna a guanyar després de sis jornades i recupera sensacions de cara a porteria.