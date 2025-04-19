L’Atlètic Lleida s'emporta un partit boig (1-2)
L’Atlètic Lleida aconsegueix una nova victòria gràcies a un Pau Torres imperial
El partit ha començat sense un clar domini de la possessió, però, al minut 7, una falta llançada per Marcel Samsó amb cama esquerra ha acabat al fons de la xarxa (0-1). L’Atlètic Lleida ha continuat atacant i, un minut després, Wilber i Boris han disposat de diverses ocasions de perill. L’Europa B ha estat buscant les pilotes ràpides i Joanet, per tallar un contraatac al minut 19, ha vist l’amonestació. Un servei de cantonada servit per Samsó ha produït una acció de perill del filial escapulat on Buba ha estavellat la pilota al pal de Pau Torres. Tot i que els porters no han hagut d’intervenir molt, ambdós equips han ocasionat molt perill a les àrees i les defenses han hagut d’estar atentes per contrarestar-lo. Al minut 39, Joanet ha volgut dir la seua amb un xut des del punt de penal, però que ha topat amb Damià que l’ha refusat a servei de cantonada. Els instants finals de la primera meitat han estat favorables al conjunt de la terra ferma amb moltes arribades per part del conjunt dirigit per Gabri.
La segona meitat ha iniciat també amb anades i vingudes, amb arribades per part dels dos conjunts en un segon temps que ha presentat una alta intensitat. Diverses arribades de Wilber, Moró i Sule han estat posant perill durant el primer quart d’hora de la represa malgrat que no han pogut augmentar l’avantatge en el marcador en trobar-se amb un filial europeista ben plantat en defensa. Un contraatac de l’Europa B ha acabat condicionant el partit al minut 69, ja que Buba ha estat molt ràpid i Joanet, amb targeta, ha anat a terra i ha vist la segona groga marxant així del terreny de joc. A més, Samsó ha estat substituït havent demanat ell el canvi per una possible lesió muscular. Els últims minuts de partit han estat de domini de l’Europa B i, en un seguit d’infortunis, Buba ha vist porteria per posar l’empat a deu minuts del final (1-1). L’Atlètic Lleida no ha abaixat els braços i ha disposat de dues accions seguides, una de Wilber fallant la mà a mà i Alcalà que no ha aconseguit robar la pilota sota la línia. Quan més pressionava l’Europa B, Pau Torres ha emergit amb diverses aturades claus. En una d’aquestes, ha iniciat un contraatac que Unai Jodar ha culminat i li ha deixat el gol en safata a Sule que no ha perdonat (1-2). I després del gol, ha tornat la tònica dels darrers minuts, Pau Torres tornant a fer aturades importantíssimes per mantenir el resultat. Finalment, el col·legiat ha xiulat el final del partit amb el resultat final d’1 a 2.
Ara mateix amb aquesta victòria l’Atlètic Lleida se situa tercer amb 52 punts i comença a assegurar les places de Play-Off. La setmana vinent serà torn de rebre al Vilassar de Mar al Ramon Farrús el diumenge a les 12.00.