Marc Torres: “L’acord amb l’Atlètic Lleida és positiu per al club”
Torres veu positiu compartir el Camp d’Esports, encara que reconeix que “no es tracta de l’escenari ideal” i a curt termini descarta una col·laboració més profunda per les “ferides” encara obertes
Marc Torres va valorar ahir com a “positiu per al club i per a la ciutat” l’acord assolit la setmana passada amb l’Atlètic Lleida per compartir l’ús del Camp d’Esports. Encara que va reconèixer que “no es tracta de l’escenari ideal” ni d’un conveni que el Lleida CF “hagués firmat fa un any”, va defensar que, ateses les circumstàncies actuals, “el pacte és beneficiós” i va ser consultat amb el Consell Social.
Miquel Pascual
Torres va voler deixar clar que el Camp d’Esports “és i continuarà sent la casa del Lleida CF” i que l’ús puntual de l’estadi per part d’altres equips no suposa una renúncia ni implica una pèrdua de drets. “Compartir no significa cedir el que és nostre”, va afirmar.
En qualsevol cas, va descartar una col·laboració més profunda amb l’Atlètic Lleida a curt termini, al·legant que “les ferides encara són profundes”. “Ells tenen una visió més empresarial; nosaltres veiem el futbol com un sentiment, i això no sempre s’ha respectat. Els ha faltat sensibilitat amb la nostra afició”.
A més, va descartar treure un carnet conjunt amb els altres dos inquilins del Camp d’Esports, encara que va destacar que “ens agradaria fer-ho en un futur amb l’AEM, però per la nostra situació concursal és millor deixar molt clar quins són els nostres ingressos”.