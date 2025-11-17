El Barça tornarà a jugar al Camp Nou aquest dissabte
L'Ajuntament de Barcelona ha concedit la llicència de primera ocupació en la fase 1b, permetent que el Barça torni a l'Spotify Camp Nou al partit contra l'Athletic Club
El FC Barcelona tornarà al Camp Nou aquest dissabte 22 de novembre per disputar el partit de Lliga contra l'Athletic Club, després que l'Ajuntament de Barcelona hagi concedit la llicència de primera ocupació corresponent a la fase 1b de les obres. Aquesta autorització permet incrementar la capacitat de l'estadi fins als 45.000 seients, fet que ha motivat el club blaugrana a deixar enrere l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on ha estat jugant provisionalment. La directiva ja ha rebut la llum verda definitiva aquest dilluns i disposa de temps suficient perquè la Lliga aprovi el canvi d'escenari i es puguin distribuir les entrades entre els socis.
L'emblemàtic recinte ja estava operatiu des de fa setmanes per acollir 27.000 persones a la zona de tribuna i del gol sud, corresponents a les graderies primera i segona. Tot i això, el club havia decidit esperar a obtenir la llicència completa de la fase 1b abans de traslladar-s'hi definitivament. Durant aquest període, l'equip ha continuat jugant a Montjuïc, on l'aforament de fins a 50.000 espectadors oferia més possibilitats comercials. Tanmateix, la reobertura parcial del Camp Nou resulta ara més beneficiosa per al club, ja que permet activar productes VIP exclusius que no estaven disponibles a l'Estadi Olímpic.
El calendari de finalització de les obres
Mentre el Barça torna a casa seva, la constructora Limak continua treballant intensament a la zona del gol nord, amb la previsió d'obrir aquesta part després de les festes nadalenques i ampliar així la capacitat fins als 62.000 espectadors. Paral·lelament, segueixen les tasques a la tercera graderia, que s'espera pugui estar operativa d'aquí a nou mesos, coincidint amb l'inici de la temporada 2026-27. Pel que fa a la coberta, la seva construcció està prevista per a l'estiu del 2027, i si no hi ha més imprevistos, l'estadi estaria completament finalitzat durant l'any 2028. Queda encara pendent definir amb més precisió el futur del nou Palau Blaugrana, que segons els plans inicials hauria d'ocupar l'espai de l'antic Mini Estadi, actualment reconvertit en una planta de reciclatge de materials de construcció.