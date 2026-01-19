L'Atlètic Lleida prescindeix de Gabri García com a entrenador després de la mala ratxa a Segona RFEF
La directiva de l'Atlètic Lleida anuncia la desvinculació de Gabri García amb el club per la negativa dinàmica esportiva, que situa l'equip a la zona de descens de la Segona RFEF
L'Atlètic Lleida ha oficialitzat aquest dilluns al vespre amb un comunicat el final de l'etapa de Gabri García com a entrenador del primer equip, una decisió presa per la direcció esportiva degut als resultats obtinguts en les darreres jornades i la posició a la classificació de la Segona RFEF. El club lleidatà tanca així el cicle de Gabri García després de disputar-se 19 jornades de la present temporada.
El quadre lleidatà es troba a hores d'ara penúltim amb 15 punts, en una dinàmica negativa que es tradueix en dues victòries, nou empats i vuit derrotes, amb 23 gols a favor i 32 en contra, xifres que mantenen l'equip immers en la zona de descens directe. L'últim triomf va ser el 15 de novembre, davant l'Andratx, i des d'aleshores s'encadenen vuit jornades sense sumar els tres punts.
Decisió per revertir la situació esportiva
Malgrat que fa poques setmanes es va ratificar la continuïtat de Gabri a la banqueta, l'Atlètic Lleida ha considerat "necessari ara fer aquest canvi amb la voluntat de buscar una reacció esportiva immediata" per tal d'aprofitar el tram decisiu de la temporada. "Tot i els esforços realitzats en el mercat d'hivern, amb set incorporacions registrades fins ara, el club entén que un nou impuls tècnic és imprescindible», indiquen fonts de l'entitat.
La situació de l'equip no respon exclusivament al treball del cos tècnic, segons confirma el club, sinó que és fruit de múltiples condicionants: la recent arribada a Segona RFEF, una important plaga de lesions en la primera volta, la càrrega física derivada de la participació a la Copa Federació, així com l'històric duel contra el RCD Espanyol a la Copa del Rei.
Agraïment institucional a Gabri García
L'entitat ha acabat el comunicat posant en valor l'aportació de Gabri García, qui va arribar el curs 2024-2025 per liderar el primer equip en la seva estrena a Tercera RFEF. Durant una temporada i mitja va aconseguir, segons el club, «una gran tasca a nivell de resultats i compromís», destacant el segon lloc de lliga, el playoff d'ascens i l'accés administratiu a Segona RFEF. El club transmet «el més sincer agraïment a la seva professionalitat i dedicació» i li desitja «molta sort i èxits en el seu proper camí professional».
Està previst que l'Atlètic Lleida comuniqui pròximament el nom de la persona que ocuparà la banqueta fins acabar la temporada.