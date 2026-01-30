L’AEM es reforça amb la davantera burkinesa Adama Congo, del DUX Logronyo
L’atacant africana, de 21 anys, és el tercer i últim reforç hivernal del conjunt lleidatà
La davantera de Burkina Faso Adama Congo s'ha convertit aquest divendres en el tercer i últim reforç del mercat hivernal de l’AEM, que recala al Recasens fins final de la temporada després d’una breu estada al DUX Logronyo, de la Liga F. L’atacant africana, de 21 anys (Arbollé, 11/04/2004) i internacional amb la seua selecció, es va unir a les files del conjunt riojà en els últims compassos de la finestra de traspassos d’estiu procedent de Tausi FC de Tanzània, per començar així la seua primera aventura al futbol europeu. Entre Lliga i Copa de la Reina, tan sols ha disputat 4 partits, un d’ells com titular, acumulant 115 minuts, fins que el Logronyo, penúltim en la màxima categoria, va anunciar la seua marxa a inicis de mes.
El director esportiu del club lleidatà, Roger Lamesa, ha destacat que Congo, que ja es va exercitar amb l’equip i està inscrita, “ens aporta velocitat i profunditat en atac”. “Malgrat la seua joventut, té experiència internacional i marge de creixement. Ens ajudarà en el tram decisiu”, ha afegit.
De fet, abans d’arribar al futbol europeu, l’atacant va passar per l’AOEF, el ROSTEIXO i el Djelgodji del seu país, a més del Malabo Kings de Guinea Equatorial i el Tausi FC tanzà. Com a internacional, posseeix el rècord de ser la primera jugadora burkinesa en anotar un gol a la Copa Àfrica. Ho va fer en l’edició de 2022 (l’única participació del conjunt burquinés en la competició continental) per obrir el marcador en un empat a dos davant d’Uganda, de la tercera jornada de la fase de grups i que va significar l’únic punt de la selecció en el torneig.
La seua arribada tanca el mercat hivernal del conjunt lleidatà, que acabarà amb tres fitxatges i una baixa. A més del Congo, també reforça la parcel·la ofensiva l’extrem valenciana Alba de la Fuente, procedent de l'Ona Sant Adrià, i també va arribar la portera, també valenciana, Leire Herráez, per complementar a la porteria a Lucía Alba. Els tres reforços ocupen fitxes sub-23 i aportaran joventut a una plantilla que va patir l’única baixa de la davantera aragonesa Carlota Acín, que va deixar l’equip lleidatà després de vuit partits i una titularitat, amb un gol anotat per aconseguir el primer triomf en Lliga a Oviedo (0-1).