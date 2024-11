Carme Curià Mirada

Professora de l’Institut de Balaguer, assistent social de l’Ajuntament de Balaguer i ceramista.

Ens ha deixat el dia 16 de novembre a l’edat de 83 anys.

Els qui l’estimem, els seus germans † Joan i † Antònia, els nebots Goretti, † Jaume, Blanca i Joan, els cosins i família tota us agraïm les mostres de condolença rebudes i us preguem que la tingueu present en el vostre record.La vetlla va tenir lloc ahir dissabte 16 de novembre a la Funerària i Tanatori Sant Josep de Balaguer (carrer Pere III, baixos) i la cerimònia serà avui diumenge a l’església Vella de Sant Salvador, a Gerb, a les 11.30 h.T’estimarem i et recordarem sempre.